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Главные новости Челябинской области
13:11  15 февраля 2018 6

К челябинскому метеориту ради «чудодейственной силы» выстроились очереди из паломников. ФОТО

День метеорита в Государственном историческом музее Южного Урала. Челябинск, рука, экспонат, челябинский метеорит, истерика
Челябинцы торопились прикоснуться к метеориту, пока не кончилась энергетикаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ажиотаж вызвала акция челябинского краеведческого музея в честь 5-летия падения метеорита. Музейщики впервые разрешили всем желающим потрогать руками болид. Толпа пожилых людей с детьми и внуками едва не устроили давку, чтобы прикоснуться к небесному телу первыми. Они рассказали корреспонденту «URA.RU», что метеорит обладает чудодейственными свойствами.

Первенство выиграл пожилой мужчина. После торжественного прикосновения к метеориту он рассказал журналистам, что давно мечтал его потрогать и, действительно, почувствовал космическую энергетику. Примерно за час все желающие в специальных перчатках смогли пощупать упавшее из космоса тело. После этого метеорит вновь накрыли куполом.

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Вадим Ахметов © URA.RU

Метеорит упал в Челябинской области в 2013 году, примерно в 09.20. Он рухнул в озеро Чебаркуль рядом с одноименным городом. Звуковой волной выбило множество окон. От осколков пострадали 1613 человек. Ученые выяснили, что метеорит — ровесник Солнечной системы. Его возраст — порядка 4,5 миллиарда лет. На Землю он прилетел из пояса астероидов между Марсом и Юпитером.

Сергей Леонов
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