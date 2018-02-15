Ажиотаж вызвала акция челябинского краеведческого музея в честь 5-летия падения метеорита. Музейщики впервые разрешили всем желающим потрогать руками болид. Толпа пожилых людей с детьми и внуками едва не устроили давку, чтобы прикоснуться к небесному телу первыми. Они рассказали корреспонденту «URA.RU», что метеорит обладает чудодейственными свойствами.
Первенство выиграл пожилой мужчина. После торжественного прикосновения к метеориту он рассказал журналистам, что давно мечтал его потрогать и, действительно, почувствовал космическую энергетику. Примерно за час все желающие в специальных перчатках смогли пощупать упавшее из космоса тело. После этого метеорит вновь накрыли куполом.
Метеорит упал в Челябинской области в 2013 году, примерно в 09.20. Он рухнул в озеро Чебаркуль рядом с одноименным городом. Звуковой волной выбило множество окон. От осколков пострадали 1613 человек. Ученые выяснили, что метеорит — ровесник Солнечной системы. Его возраст — порядка 4,5 миллиарда лет. На Землю он прилетел из пояса астероидов между Марсом и Юпитером.