Пенсионерка из Салехарда отдала мошенникам 3,5 млн рублей за чистку кармы

Пожилая жительница Салехарда стала жертвой мошенников, которые украли у нее несколько миллионов рублей. На эти средства они обещали компенсировать ей траты на неэффективные эзотерические услуги.
Пенсионерка перевела мошенникам около 3,5 млн рублей, пишет ИА «Север-Пресс». За эти деньги они обещали вернуть ей компенсацию за некачественно оказанные услуги по корректировке биополя и кармы. Злоумышленники утверждали, что размер компенсации будет зависеть от размера ее выплат. По некоторой информации, женщина сама является врачом и не может объяснить, почему доверилась мошенникам и вообще поверила в «очищение» кармы и биополя.
Ранее «URA.RU» сообщало о другой абсурдной истории мошенничества, на которое попалась пенсионерка из Москвы. Женщина отдала преступникам 700 тысяч рублей на покупку льгот в соцсети «Одноклассники».