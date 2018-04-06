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Главные новости Ямала
11:06  06 апреля 2018 0

Пенсионерка из Салехарда отдала мошенникам 3,5 млн рублей за чистку кармы

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Пенсионерка из Салехарда поверила в корректировку биополя и кармыФото: depositphotos.com © URA.RU

Пожилая жительница Салехарда стала жертвой мошенников, которые украли у нее несколько миллионов рублей. На эти средства они обещали компенсировать ей траты на неэффективные эзотерические услуги.

Пенсионерка перевела мошенникам около 3,5 млн рублей, пишет ИА «Север-Пресс». За эти деньги они обещали вернуть ей компенсацию за некачественно оказанные услуги по корректировке биополя и кармы. Злоумышленники утверждали, что размер компенсации будет зависеть от размера ее выплат. По некоторой информации, женщина сама является врачом и не может объяснить, почему доверилась мошенникам и вообще поверила в «очищение» кармы и биополя.

Ранее «URA.RU» сообщало о другой абсурдной истории мошенничества, на которое попалась пенсионерка из Москвы. Женщина отдала преступникам 700 тысяч рублей на покупку льгот в соцсети «Одноклассники».

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
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