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02 апреля 2018
14:37  02 апреля 2018 2

Пенсионерка потратила 700 тысяч рублей на покупку льгот в «Одноклассниках»

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, пенсионерка, старушка, грусть, тоска
Пенсионерка из Москвы думала, что переводит деньги своей подругеФото: depositphotos.com © URA.RU

В Москве пенсионерка перевела мошенникам более 700 тысяч рублей, чтобы получить льготы в «Одноклассниках». Злоумышленники обратились к женщине с аккаунта ее подруги.

Московская пенсионерка рассказала, что получила сообщение от имени своей подруги, пишет телеграм-канал Mash. Та предложила ей перевести 705 тысяч рублей на указанный номер карты, чтобы получить льготы на приобретение виртуальных подарков в «Одноклассниках». В итоге оказалось, что страницу подруги пенсионерки взломали мошенники. Сейчас их поисками занимается полиция, однако шансы на успех довольно малы.

Мошенники в интернете могут действовать, не только взламывая аккаунты, но и запуская специальные вирусы. Так, в марте в Сети распространился вирус, похищающий деньги через телефонные звонки. Мошенники использовали данные банковских приложений на смартфонах пользователей, сообщал сайт «Дни.ру».

Дарья Корчак
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