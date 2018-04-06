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Главные новости Челябинской области
11:41  06 апреля 2018 0

Срочно! На челябинский город надвигается экологическая катастрофа

Озерск. Челябинская область., закат, озеро, озерск
Питьевой источник Озерска в опасностиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Озерске Челябинской области 6 апреля, в пятницу, срочно собирается комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС). В озеро Сазоново возле Кыштыма сброшено большое количество хлора. Об этом «URA.RU» сообщили источники в Озерске.

Из озера Сазоново вредные вещества могут попасть в озеро Иртяш — питьевой источник Озерска. В администрации Озерска «URA.RU» сообщили, что пока никакой точной информации нет. Все комментарии будут только после заседания КЧС, которая начнется в самое ближайшее время. На комиссии предстоит уточнить источник и объемы сброса. По данным «URA.RU», мэрию Озерска о возможной аварии уведомило руководство кыштымского МУП «Горводоканал».

Получить комментарий администрации Кыштыма не удалось. Мэр Людмила Шеболаева находится в отпуске. В приемной первого заместителя главы, начальника управления гражданской защиты Петра Мошкина «URA.RU» сообщили, что проходит совещание. На этом же совещании находится и. о. начальника управления городского хозяйства Екатерина Власова. Тему совещания не назвали.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
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