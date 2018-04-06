{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Жителя ХМАО отправят в колонию из-за друга, который уехал воевать за ИГИЛ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,58
Динамика за 2 недели
Евро 70,59
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
06 апреля 2018
05 апреля 2018
04 апреля 2018
Главные новости Ямала
12:59  06 апреля 2018 0

В Салехарде стая собак снова напала на школьника

Питомник Лунёвой. Сургут, бродячая собака
Госпитализация пострадавшему не потребоваласьФото: Александр Кулаковский

В Салехарде бездомные собаки покусали школьника по пути в школу. Он смог сбежать от стаи и спрятаться в ближайшем магазине. Полицейские начали проверку этого случая.

По информации пресс-службы УМВД России по ЯНАО, инцидент произошел днем, 5 апреля. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что одна из собак укусила 11-летнего школьника за предплечье. В момент нападения несовершеннолетний был одет в зимнюю одежду, благодаря чему рука осталась цела. От второй собаки увернуться не удалось: она задела руку ребенка. Уже позже мальчик забежал в магазин, откуда его забрали родители и доставили в отдел скорой помощи. Госпитализация пострадавшему не потребовалась.

«По принятию дополнительных мер по отлову бродячих и бездомных собак с целью предотвращения дальнейшего совершения противоправных действий и причинения телесных повреждений в МКУ „Салехардская дирекция единого заказчика“ направлено очередное информационное письмо», — сообщается на сайте УМВД России по ЯНАО.

Напомним, что это не первое нападение бродячих животных на детей в Салехарде. Горожане неоднократно жаловались в соцсетях на стаю собак. Так, в ноябре прошлого года в том же районе, где был покусан ребенок, собаки набросились на взрослого мужчину. В соцсетях выложили и фотографии стаи из дюжины собак, терроризирующих окрестности. Недавно жители города выяснили, что по городу бродят еще около 500 бездомных животных.

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров