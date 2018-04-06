В Салехарде стая собак снова напала на школьника

В Салехарде бездомные собаки покусали школьника по пути в школу. Он смог сбежать от стаи и спрятаться в ближайшем магазине. Полицейские начали проверку этого случая.
По информации пресс-службы УМВД России по ЯНАО, инцидент произошел днем, 5 апреля. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что одна из собак укусила 11-летнего школьника за предплечье. В момент нападения несовершеннолетний был одет в зимнюю одежду, благодаря чему рука осталась цела. От второй собаки увернуться не удалось: она задела руку ребенка. Уже позже мальчик забежал в магазин, откуда его забрали родители и доставили в отдел скорой помощи. Госпитализация пострадавшему не потребовалась.
«По принятию дополнительных мер по отлову бродячих и бездомных собак с целью предотвращения дальнейшего совершения противоправных действий и причинения телесных повреждений в МКУ „Салехардская дирекция единого заказчика“ направлено очередное информационное письмо», — сообщается на сайте УМВД России по ЯНАО.
Напомним, что это не первое нападение бродячих животных на детей в Салехарде. Горожане неоднократно жаловались в соцсетях на стаю собак. Так, в ноябре прошлого года в том же районе, где был покусан ребенок, собаки набросились на взрослого мужчину. В соцсетях выложили и фотографии стаи из дюжины собак, терроризирующих окрестности. Недавно жители города выяснили, что по городу бродят еще около 500 бездомных животных.