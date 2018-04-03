{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Сначала Путина попросят решить судьбу alma mater Генпрокурора Чайки
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,54
Динамика за 2 недели
Евро 70,92
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
03 апреля 2018
02 апреля 2018
01 апреля 2018
31 марта 2018
30 марта 2018
Главные новости Ямала
18:31  03 апреля 2018 3

В Салехарде открыли охоту на бездомных собак после нападения на ребенка. По городу бродит еще 500 дворняг

Гаражи под снос. Курган, собаки, бездомные животные
Служба отлова животных перешла на усиленный режим из-за нападения на ребенкаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

После нападения стаи собак на ребенка в Салехарде выяснилось, что по городу бродят еще около 500 бездомных животных. Служба отлова после происшествия перешла на усиленный режим работы. Об этом журналистам рассказал директор компании «Салехарддорстрой» Раиф Казиев. Компания занимается отловом бродячих животных на территории Салехарда.

«Сегодня нужно понимать, что важнее: жизнь бродячей собаки или здоровье и жизнь ребенка? Мы понимаем, что эту проблему в один момент не решить, с ней нужно бороться совместно с управляющими компаниями, в том числе привлекая неравнодушную общественность», — цитирует Казиева агентство «Север-Пресс».

Он добавил, что ситуация обострилась, пока отловом в Салехарде занималась фирма из соседнего города Лабытнанги. Она не справилась с обязанностями. «Салехарддорстрой» заключил очередной контракт с администрацией города на отлов животных 19 марта. За прошедшее время было отловлено уже 54 собаки. Половина из них подверглась эвтаназии. Остальные пока содержатся в специальных вольерах.

Статья по теме
Проблема бродячих животных на Урале — на грани катастрофы

В службе отлова отказались давать комментарии журналисту «URA.RU» по телефону. Переговорить непосредственно с Раифом Казиевым не удалось. На момент звонка он был занят, а позже отсутствовал на рабочем месте.

Неофициально в администрации Салехарда агентству рассказали, что после сообщения о нападении на ребенка стаи собак в район происшествия отправляли группу ловцов. Удалось ли им найти и отловить опасных животных, в мэрии ответить не смогли.

Стая бродячих собак напала на восьмилетнего мальчика в Салехарде. Спастись ему удалось только благодаря мужчине, который услышал детский крик и прибежал на помощь. Ребенок был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с рваными ранами и сильной кровопотерей. Ямальское управление СКР после проверки возбудило уголовное дело.

Жители Салехарда неоднократно жаловались в соцсетях на стаю собак. Так, в ноябре прошлого года в том же районе, где был покусан ребенок, собаки набросились на взрослого мужчину. В соцсетях выложили и фотографии стаи из дюжины собак, терроризирующих окрестности.

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров