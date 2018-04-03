18:31 03 апреля 2018 3

Служба отлова животных перешла на усиленный режим из-за нападения на ребенка Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

После нападения стаи собак на ребенка в Салехарде выяснилось, что по городу бродят еще около 500 бездомных животных. Служба отлова после происшествия перешла на усиленный режим работы. Об этом журналистам рассказал директор компании «Салехарддорстрой» Раиф Казиев. Компания занимается отловом бродячих животных на территории Салехарда.

«Сегодня нужно понимать, что важнее: жизнь бродячей собаки или здоровье и жизнь ребенка? Мы понимаем, что эту проблему в один момент не решить, с ней нужно бороться совместно с управляющими компаниями, в том числе привлекая неравнодушную общественность», — цитирует Казиева агентство «Север-Пресс».

Он добавил, что ситуация обострилась, пока отловом в Салехарде занималась фирма из соседнего города Лабытнанги. Она не справилась с обязанностями. «Салехарддорстрой» заключил очередной контракт с администрацией города на отлов животных 19 марта. За прошедшее время было отловлено уже 54 собаки. Половина из них подверглась эвтаназии. Остальные пока содержатся в специальных вольерах.

В службе отлова отказались давать комментарии журналисту «URA.RU» по телефону. Переговорить непосредственно с Раифом Казиевым не удалось. На момент звонка он был занят, а позже отсутствовал на рабочем месте.

Неофициально в администрации Салехарда агентству рассказали, что после сообщения о нападении на ребенка стаи собак в район происшествия отправляли группу ловцов. Удалось ли им найти и отловить опасных животных, в мэрии ответить не смогли.

Стая бродячих собак напала на восьмилетнего мальчика в Салехарде. Спастись ему удалось только благодаря мужчине, который услышал детский крик и прибежал на помощь. Ребенок был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с рваными ранами и сильной кровопотерей. Ямальское управление СКР после проверки возбудило уголовное дело.

Жители Салехарда неоднократно жаловались в соцсетях на стаю собак. Так, в ноябре прошлого года в том же районе, где был покусан ребенок, собаки набросились на взрослого мужчину. В соцсетях выложили и фотографии стаи из дюжины собак, терроризирующих окрестности.