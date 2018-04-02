На Ямале следователи возбудили дело из-за нападения стаи собак на ребенка

В Салехарде возбуждено уголовное дело после нападения стаи собак на восьмилетнего мальчика. Ребенок госпитализирован с множественными травмами.
«По данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — сообщила «URA.RU» Елена Демьянова, старший помощник руководителя СКР по ЯНАО.
Следствие выяснит, поступали ли от граждан обращения в администрацию о бродячих собаках. Если такие обращения поступали, то предстоит установить, почему чиновниками ничего не было сделано для борьбы с дикими хищниками. Следователь СКР даст правовую оценку действиям всех без исключения должностных лиц, отвечающих за отлов бродячих собак. Кроме этого, будет проверена нормативная база по оказанию услуг по отлову безнадзорных животных в муниципальном образовании город Салехард. Известно, что 19 марта 2018 года в городе был подписан муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных с АО «Салехарддорстрой». Стоимость контракта — 2 019 624 рубля. В «Салехарддорстрое» оказались комментировать произошедшее и заведенное против них уголовное дело.
Добавим, что жители Салехарда неоднократно жаловались в соцсетях на стаю собак. Так, в ноябре прошлого года в том же районе, где был покусан ребенок, собаки набросились на взрослого мужчину. В соцсетях выложили и фотографии стаи из дюжины собак, терроризирующих окрестности. Ранее «URA.RU» сообщило о том, что восьмилетний мальчик стал жертвой бродячих собак на улице Щорса в Салехарде. Ребенок выжил лишь благодаря прохожему, который сумел отогнать животных. Мальчика на скорой помощи привезли в больницу и срочно прооперировали. Сейчас угрозы для его жизни нет.