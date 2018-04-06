12:57 06 апреля 2018 0

МЧС и прокуратура теперь проверяют все ТЦ в Екатеринбурге Фото: Анна Майорова © URA.RU

Прокуратура утром, 6 апреля, устроила внеплановую пожарную проверку ТЦ «Покровский пассаж» в Екатеринбурге. Очевидцы рассказывают, что специалисты нашли много нарушений в элитном центре.

Екатеринбургский телеведущий Дан Пивоваров рассказал «URA.RU», что побывал на проверке. Он удивился, что после трагедии в Кемерове в екатеринбургском ТЦ не предприняли «элементарных мер», чтобы обезопасить своих посетителей. Даже после того, как прокуратура предупредила их о грядущей проверке.

По словам Пивоварова, в торговом центре проверяющие обратили внимание на отсутствие системы дымоудаления и привязки лифтов к противопожарной системе. Кроме того, сотрудники прокуратуры обратили внимание на заваленные запасные выходы и слишком тихий сигнал пожарной тревоги.

«Потрясающая вещь с пожарной сигнализацией. На каждом этаже есть кнопочка с надписью: „При пожаре поднять стекло и нажать кнопку“. Но выяснилось, что эти кнопки уже два года стоят неподключенными. После трагедии в „Хромой лошади“ в ТЦ поставили новую систему, а старую не убрали. При этом „фальшивые“ кнопки приметнее, и нормальный человек в случае ЧП будет нажимать на нее», — сказал Пивоваров нашему агентству.

«Прокурор после похода в кухню сказал, что лучше в столовых питаться, там хреново и грязно ВСЁ», — добавил телеведущий. Он резюмировал, что в ситуации с противопожарной безопасностью «остается надежда на бога и на русский авось».

В пресс-службе свердловской прокуратуры «URA.RU» подтвердили факт проверки, но сообщили, что об ее итогах смогут рассказать позднее.

«Покровский пассаж» считается элитным торговым центром в Екатеринбурге, здесь представлены такие бренды одежды, как Gucci, Brioni, DKNY, Dolce& Gabanna и другие. Получить комментарий в ТЦ не удалось — по телефону сотрудница заявила журналисту агентства, что у нее нет времени разговаривать.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. В результате погибли 64 человека, среди них 41 ребенок. После этого по всей стране начались внеплановые проверки всех торговых центров. В Екатеринбурге после них уже хотят временно закрыть три комплекса.