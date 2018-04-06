Двух фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне» оставили за решеткой

Кемеровский областной суд оставил под стражей фигурантов уголовного дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Оспорить арест пытались гендиректор компании-собственника Юлия Богданова и ответственный за пожарную систему в ТЦ, глава компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко.
Полозиненко во время заседания заявил, что не понимает сути обвинений и назвал их «неконкретными». Юлия Богданова не присутствовала на разбирательстве — с ней была обеспечена видеосвязь, пишет «Федеральная служба новостей». Но в обоих случаях апелляционные жалобы обвиняемых суд не удовлетворил, передает телеканал 360.
Напомним, пожар в кемеровском торговом центре произошел 25 марта. Он унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. По факту случившегося возбуждены уголовные дела по нескольким статьям. Под арестом находятся семеро подозреваемых. Среди них управляющая «Зимней вишни», технический директор компании-собственника ТЦ и ее гендиректор. Арестованы также двое сотрудников компании, которая разрабатывала систему противопожарной безопасности в центре, охранник ТЦ и бывшая глава Госстройнадзора Кемеровской области.