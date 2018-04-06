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06 апреля 2018
05 апреля 2018
04 апреля 2018
16:09  06 апреля 2018 0

В Сургуте на мусорной свалке нашли двух мертвецов

Полигон ТБО и цех сортировки. «Спецавтобаза». Екатеринбург, мусор, расчлененка, свалка, лка, ТБО, детское насилие
Тела мужчин обнаружили среди гор мусораФото: Александр Мамаев © URA.RU

Работники полигона твердых бытовых отходов (ТБО) в Сургуте обнаружили на свалке тела двух мужчин. Предположительно, умершие ранее не имели определенного места жительства. Об этом сообщили в СК РФ по Югре.

Жуткая находка была сделана на полигоне 5 апреля около 16 часов. Среди мусора были найдены двое мертвых мужчин. Приехавшие на место следователи не обнаружили на телах признаков насильственной смерти. Причину гибели людей выяснят судмедэксперты. «В качестве приоритетной рассматривается версия отравления в результате употребления пищи или напитков, найденных на свалке», — пояснили в пресс-службе ведомства. По данному факту следователи Сургута проводят доследственную проверку.

Как писало «URA.RU», накануне суд постановил закрыть мусорный полигон в крупнейшем городе ХМАО и провести рекультивацию земель на месте свалки. Недовольство полигоном вблизи аэропорта ранее высказали местные экологи. Активисты «Зеленого фронта» заявили, что скопление мусора около воздушной гавани может привести к авиакатастрофе — живущие на свалке птицы становятся реальной угрозой для самолетов.

Наталья Михалева
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