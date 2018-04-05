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Жителя ХМАО отправят в колонию из-за друга, который уехал воевать за ИГИЛ
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05 апреля 2018
04 апреля 2018
Главные новости Югры
20:50  05 апреля 2018 0

В крупнейшем городе ХМАО закроют мусорный полигон

Свалка. Челябинск., мусор, полигон, чайки, свалка
Птицы со свалки — угроза для самолетовФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сургутский полигон твердых бытовых отходов (ТБО) закроют. Ханты-Мансийский суд постановил провести рекультивацию земельного участка, на котором располагается городская свалка, в течение 90 дней с момента вступления в силу решения суда, сказано на сайте «Зеленого фронта».

Иск к муниципальному учреждению «СКЦ Природа» предъявила транспортная прокуратура города, к которой обратились экологи. Дело в том, что полигон расположен вблизи аэропорта. Активисты «Зеленого фронта» считают, что скопление мусора около воздушной гавани может привести к авиакатастрофе — живущие на свалке птицы становятся реальной угрозой для самолетов. Уже было зафиксировано несколько случаев столкновения птиц и воздушных судов.

Предыдущее заседание по данному делу проходило в октябре 2017 года. Тогда итоги не устроили ни экологическую организацию, ни прокуратуру. Последние заявили, что не были учтены многие факты и результаты геодезических измерений. Надзорные органы провели проверку. Выяснилось, что отходы сваливаются на недопустимо близком расстоянии от полос воздушных подходов (14,7 км при допустимых 30 км), а также размещение городской свалки не согласовано с собственником аэродрома.

Ранее стало известно, что полигон ТБО в Нижневартовске также работает с нарушениями. «URA.RU» сообщало, что закрытие двух полигонов в крупнейших городах ХМАО может стать настоящей катастрофой, поскольку собирать и утилизировать мусор будет просто негде.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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