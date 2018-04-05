В крупнейшем городе ХМАО закроют мусорный полигон

Сургутский полигон твердых бытовых отходов (ТБО) закроют. Ханты-Мансийский суд постановил провести рекультивацию земельного участка, на котором располагается городская свалка, в течение 90 дней с момента вступления в силу решения суда, сказано на сайте «Зеленого фронта».
Иск к муниципальному учреждению «СКЦ Природа» предъявила транспортная прокуратура города, к которой обратились экологи. Дело в том, что полигон расположен вблизи аэропорта. Активисты «Зеленого фронта» считают, что скопление мусора около воздушной гавани может привести к авиакатастрофе — живущие на свалке птицы становятся реальной угрозой для самолетов. Уже было зафиксировано несколько случаев столкновения птиц и воздушных судов.
Предыдущее заседание по данному делу проходило в октябре 2017 года. Тогда итоги не устроили ни экологическую организацию, ни прокуратуру. Последние заявили, что не были учтены многие факты и результаты геодезических измерений. Надзорные органы провели проверку. Выяснилось, что отходы сваливаются на недопустимо близком расстоянии от полос воздушных подходов (14,7 км при допустимых 30 км), а также размещение городской свалки не согласовано с собственником аэродрома.
Ранее стало известно, что полигон ТБО в Нижневартовске также работает с нарушениями. «URA.RU» сообщало, что закрытие двух полигонов в крупнейших городах ХМАО может стать настоящей катастрофой, поскольку собирать и утилизировать мусор будет просто негде.