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06 апреля 2018
05 апреля 2018
04 апреля 2018
18:53  06 апреля 2018 0

Суд вынес решение по директору пермской УК, из-за которой глыба льда убила ребенка

Ледоход на реке Обь. Сургут, лед, ледоход, весна, льдина
Арест директор печально известной УК отложилиФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Суд отложил арест руководителя пермской управляющей компании «Гарант», из-за которой погиб младенец. Меру пресечения Алексею Рямову выберут 9 апреля, пока же ему продлили срок задержания на 72 часа, и он будет находиться в изоляторе временного содержания. Сейчас суд выслушивает доводы сторон по выбору меры пресечения инженеру УК «Гарант», проходящему подозреваемым по этому же уголовному делу.

Трагедия произошла 2 апреля на улице Маршала Рыбалко, глыба льда сорвалась с крыши одного из домов и упала на коляску, в которой находилась девятимесячная девочка. С тяжелой травмой головы малышку госпитализировали в краевую детскую больницу, где девочка умерла. Представители управляющей компании, которая должна следить за очисткой крыш от снега на улице, заявили, что они добросовестно исполняют свои обязанности. Исполнительный директор Валентина Чудинова сказала СМИ, что лед и снег с крыш домов убирались вовремя, а глыба якобы оторвалась от одного из балконов, поэтому ответственных следует искать среди собственников жилья. Тем не менее следователи, проведя соответствующую проверку, пришли к выводу, что ответственность лежит именно на управляющей компании.

По данному факту пермское управление СК РФ возбудило уголовное дело, а 5 апреля на 48 часов были задержаны генеральный директор и инженер управляющей компании (УК) «Гарант». Мужчины обвиняются по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека». Следователи настаивают на аресте и заключении подозреваемых под стражу, та как на свободе они могут оказать давление на свидетелей и потерпевших.

Александр Соснин
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