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Путин отправил в отставку главного следователя Свердловской области
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06 апреля 2018
17:20  06 апреля 2018 0

Путин отправил в отставку главу СУ СКР по Свердловской области

Пресс-конференция В.Ю. Задорина. Екатеринбург, задорин валерий
Задорин отправлен в отставку указом президентаФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Президент России Владимир Путин в пятницу, 6 апреля, отправил в отставку главу СУ СКР по Свердловской области Валерия Задорина. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Также в списке «отставников» значится начальник Уральского юридического института МВД РФ генерал-майор полиции Александр Гук. Всего своим указом глава государства снял с должностей одиннадцать генералов из структур МВД, ФСИН, МЧС и СК.

В указе также содержатся новые назначения. О причинах кадровых изменений не сообщается.

Семен Гринберг
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