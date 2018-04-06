Путин отправил в отставку главу СУ СКР по Свердловской области

17:20 06 апреля 2018 0

Задорин отправлен в отставку указом президента Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Президент России Владимир Путин в пятницу, 6 апреля, отправил в отставку главу СУ СКР по Свердловской области Валерия Задорина. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Также в списке «отставников» значится начальник Уральского юридического института МВД РФ генерал-майор полиции Александр Гук. Всего своим указом глава государства снял с должностей одиннадцать генералов из структур МВД, ФСИН, МЧС и СК.

В указе также содержатся новые назначения. О причинах кадровых изменений не сообщается.