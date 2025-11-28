Вахтовик из Губахи стал героем шоу «Мама в 16» на телеканале Ю

Про судьбу жителя Прикамья рассказали в шестой серии четвертого сезона проекта Фото: телеканал Ю

На федеральном телеканале Ю вышел выпуск шоу «Мама в 16», героем которого стал Антон из Губахи (Пермский край). ДНК-тест, проведенный в рамках программы, выявил отсутствие биологического родства. Но вахтовик принял решение остаться в семье, подчеркнув, что настоящим отцом считается тот, кто занимался воспитанием.

«Молодой человек не догадывался, что его спутница Вика, проживающая в подмосковных Люберцах, является несовершеннолетней — ей 16 лет. Девушка скрыла свой возраст. Впоследствии выяснилось, что она ждет ребенка. У Антона возникли сомнения относительно отцовства, и он решил пройти ДНК-тест», — пояснил корреспондент URA.RU.

В рамках телешоу выяснилось, что до отношений с Антоном Виктория состояла в отношениях с другим мужчиной, который ей изменил. В ответ на предательство она провела ночь с другом своего бывшего партнера, и теперь существует неопределенность относительно того, кто является отцом ее ребенка.

