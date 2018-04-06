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06 апреля 2018
19:44  06 апреля 2018 1

Телеведущую разорвало в лифте на глазах у трехлетней дочери

В этом лифте погибла телеведущаяФото: «Типичный Актобе», «ВК»

Страшной смертью погибла 27-летняя ведущая телеканала «Казахстан-Актобе» Айзат Алиева. Несчастный случай произошел на глазах маленькой дочери журналистки.

По словам очевидцев, Айзат Алиева ехала в кабине вместе со своей 3-летней дочкой. Когда лифт спустился на шестой этаж, произошел какой-то сбой и двери стали сами по себе то открываться, то закрываться. Айзат попыталась выйти, но ее ногу зажало между кабиной и шахтой лифта. После этого кабина неожиданно поехала и ногу телеведущей оторвало, сообщает издание Sputnik. От полученной травмы женщина скончалась. Девочка не пострадала, но в течение целого часа находилась в окровавленной кабине рядом с мертвой матерью, пока сотрудники МЧС сумели попасть в лифт. Родные опасаются, что случившееся может негативно сказаться на психике девочки, с ней работают психологи.

Известно, что Алиева работала на телевидении в городе Актобе с 2013 по 2015 годы. Сейчас находилась в декретном отпуске и вскоре планировала вернуться на работу. Айзат вошла с дочерью в лифт, чтобы спуститься на улицу и встретить мужа.

Девочка целый час провела в кабине лифта с погибшей матерью
Фото: Айзат Алиева, «ВК»

Александр Лукманов
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