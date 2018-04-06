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06 апреля 2018
05 апреля 2018
04 апреля 2018
20:55  06 апреля 2018 0

Жительница Ямала умерла после самолечения

Вакцинация от гриппа. Челябинск, минздрав, укол, шприц, здоровье, медицина, прививка от гриппа
Женщина не поставила прививку от гриппаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ямало-Ненецком автономном округе после самолечения от простуды скончалась молодая женщина. Это произошло несмотря на активное лечение и старания врачей Ноябрьской городской больницы, куда пациентку доставили с тяжелой формой гриппа неделю назад.

У женщины были вовлечены в патологический процесс все органы, в том числе легкие, сердце и почки. По мнению медиков, одной из причин развития осложнений стало отсутствие вакцинации. Также, как пишет «Север-пресс», на это повлияло и несвоевременное обращение к врачам. Выяснилось, что на протяжении нескольких дней женщина лечилась дома самостоятельно.

Как сообщают в Роспотребнадзоре по Ямалу, на данный момент вакцинированы от гриппа 44,4% населения региона. За последнюю неделю марта в медучреждения обратилось 6170 жителей с диагнозом ОРВИ, показатель заболеваемости составил 113,9 случая на десять тысяч населения. Окружной показатель заболеваемости превысил пороговое значение на 0,02%. Всего за это время зарегистрировано 40 лабораторно подтвержденных случаев гриппа.

Ранее россияне обвинили в проблемах со здоровьем работу и стресс, а также отсутствие денег на лекарства и профилактику болезней, писало ИА FlashNord. Согласно данным «ВЦИОМа», в государственную поликлинику обращается в случае возникновения заболеваний почти половина опрошенных, но более трети сограждан занимается самолечением.

Ксения Томашова
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