Жители Норвегии из-за воя сирены испугались начала войны c Россией

02:39 07 апреля 2018 0

Взбесившееся устройство отключили через 20 минут ФОТО: cphpost.dk

Случайно сработавшая сирена вызвала панику у жителей норвежского городка Вадсе, расположенного на границе с Россией. Испуганные горожане восприняли шум в качестве сигнала о наступлении российских войск.

По данным норвежского издания NRK, сирена сработала около полуночи в здании старой пожарной станции. Городским службам понадобилось почти 20 минут, чтобы выключить неисправное устройство. В это время обеспокоенные жители Вадсе звонили в полицию, опасаясь начала войны с Россией.



«Многие жители города, которые в ясную погоду могут разглядеть с набережной территорию России, в этой ситуации подумали о своем восточном соседе. Некоторые, конечно, ожидали худшего, например, войны», — цитирует офицера полиции Йан-Олав Шельберг РИА «Новости».