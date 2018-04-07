Поклонская обвинила погранслужбу Украины в захвате российских заложников

03:52 07 апреля 2018 0

Поклонская попросила ФСБ и Генпрокуратуру заступиться за крымских моряков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская обратилась в Генпрокуратуру и ФСБ с просьбой завести уголовное дело о захвате заложников пограничной службой Украины, задержавшей крымское судно «Норд».

«Сегодня украинская преступная власть нагло, цинично выполняет заокеанскую волю своих хозяев и пытается втянуть Россию в открытый конфликт путем массовых похищений и удержания в заложниках наших людей — крымчан», — цитирует парламентария ТАСС.

По мнению Поклонской, действия украинских пограничников подпадают под статью 206 УК РФ «Захват заложника». Кроме того, депутат предложила российским силовым ведомствам проверить крымскую недвижимоcть и бизнес украинских чиновников. Особенное внимание она предлагает уделить недвижимости уполномоченного по правам человека на Украине Людмиле Денисовой, отстранившейся от ситуации. «Сидеть сложа руки и наблюдать за очевидным нарушением прав человека со стороны украинских властей могут только международные правозащитные организации и заинтересованные лица», — добавила Поклонская.

Напомним, что судно «Норд» было задержано погранслужбой Украины в Азовском море 25 марта. Члены экипажа обвиняются в нарушении закона «об оккупированных территориях». Позже «Норд» отконвоировали в порт Бердянска и запретили экипажу покидать судно. Капитан корабля Владимир Горбенко по решению суда Херсона был арестован, но позже вышел на свободу «до основного разбирательства».