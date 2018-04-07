{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,83
Динамика за 2 недели
Евро 70,71
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 апреля 2018
06 апреля 2018
03:52  07 апреля 2018 0

Поклонская обвинила погранслужбу Украины в захвате российских заложников

Приём населения Натальей Поклонской. Екатеринбург, поклонская наталья
Поклонская попросила ФСБ и Генпрокуратуру заступиться за крымских моряковФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
все новости сюжета

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская обратилась в Генпрокуратуру и ФСБ с просьбой завести уголовное дело о захвате заложников пограничной службой Украины, задержавшей крымское судно «Норд».

«Сегодня украинская преступная власть нагло, цинично выполняет заокеанскую волю своих хозяев и пытается втянуть Россию в открытый конфликт путем массовых похищений и удержания в заложниках наших людей — крымчан», — цитирует парламентария ТАСС.

По мнению Поклонской, действия украинских пограничников подпадают под статью 206 УК РФ «Захват заложника». Кроме того, депутат предложила российским силовым ведомствам проверить крымскую недвижимоcть и бизнес украинских чиновников. Особенное внимание она предлагает уделить недвижимости уполномоченного по правам человека на Украине Людмиле Денисовой, отстранившейся от ситуации. «Сидеть сложа руки и наблюдать за очевидным нарушением прав человека со стороны украинских властей могут только международные правозащитные организации и заинтересованные лица», — добавила Поклонская.

Напомним, что судно «Норд» было задержано погранслужбой Украины в Азовском море 25 марта. Члены экипажа обвиняются в нарушении закона «об оккупированных территориях». Позже «Норд» отконвоировали в порт Бердянска и запретили экипажу покидать судно. Капитан корабля Владимир Горбенко по решению суда Херсона был арестован, но позже вышел на свободу «до основного разбирательства».

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров