{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,83
Динамика за 2 недели
Евро 70,71
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 апреля 2018
06 апреля 2018
08:06  07 апреля 2018 0

СМИ: из России в Сирию летают таинственные ночные рейсы с «людьми в камуфляже»

Войска химической и биологической защиты на Ямале. Салехард, самолет, ил76, военный
Reuters утверждает, что обнаружил частных военных контрактников в РостовеФото: Вячеслав Егоров © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
все новости сюжета

Регулярно между Ростовом-на-Дону и Дамаском совершаются ночные рейсы частной авиакомпании Cham Wings, которая перевозит «людей в камуфляже». В расписании их нет, утверждает журналист Reuters.

По его словам, один из таких рейсов он наблюдал лично. «Тридцать человек с загоревшими лицами, большинство из них были в пустынном камуфляже», — описывает он прилет из Дамаска Airbus A320 в аэропорт Платов, сообщает РБК. Reuters утверждает, что «мужчины в ростовском аэропорту были частными военными контрактниками».

По утверждения западных журналистов, большей частью рейсы авиакомпании прилетают ночью, а вылетают ранним утром, приобрести билеты на них в кассе нельзя. Отмечается, что Cham Wings связана с бывшим советским морским пехотинцем Сергеем Томчани, ранее включенным в «черный» список США за то, что его авиакомпании «Хорс» и «Дарт» помогали приобретать американские самолеты другим компаниям из санкционного списка.

Тем временем российские военные в Сирии ждут провокации со стороны боевиков. Ранее глава российского Центра по примирению враждующих сторон Юрий Евтушенко заявил, что, по имеющимся данным, террористы планируют подорвать в ряде населенных пунктов химические боеприпасы и обвинить в этом правительственные войска, сообщает RT.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров