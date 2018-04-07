СМИ: из России в Сирию летают таинственные ночные рейсы с «людьми в камуфляже»

08:06 07 апреля 2018 0

Reuters утверждает, что обнаружил частных военных контрактников в Ростове Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Регулярно между Ростовом-на-Дону и Дамаском совершаются ночные рейсы частной авиакомпании Cham Wings, которая перевозит «людей в камуфляже». В расписании их нет, утверждает журналист Reuters.

По его словам, один из таких рейсов он наблюдал лично. «Тридцать человек с загоревшими лицами, большинство из них были в пустынном камуфляже», — описывает он прилет из Дамаска Airbus A320 в аэропорт Платов, сообщает РБК. Reuters утверждает, что «мужчины в ростовском аэропорту были частными военными контрактниками».

По утверждения западных журналистов, большей частью рейсы авиакомпании прилетают ночью, а вылетают ранним утром, приобрести билеты на них в кассе нельзя. Отмечается, что Cham Wings связана с бывшим советским морским пехотинцем Сергеем Томчани, ранее включенным в «черный» список США за то, что его авиакомпании «Хорс» и «Дарт» помогали приобретать американские самолеты другим компаниям из санкционного списка.

Тем временем российские военные в Сирии ждут провокации со стороны боевиков. Ранее глава российского Центра по примирению враждующих сторон Юрий Евтушенко заявил, что, по имеющимся данным, террористы планируют подорвать в ряде населенных пунктов химические боеприпасы и обвинить в этом правительственные войска, сообщает RT.