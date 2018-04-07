Губернатор Челябинской области Борис Дубровский 7 апреля, в субботу, проинспектировал ход работ по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС. Глава региона осмотрел объекты, которые строятся на набережной реки Миасс, передает корреспондент «URA.RU». Сама набережная также должна полностью преобразиться.
Строительство самого главного объекта, большого конгресс-холла, должно начаться 1 августа. К маю проектная документация будет подана на госэкспертизу. Сейчас идет подготовка стройплощадки. Решено сохранить один из объектов культурного наследия — полуразрушенное старинное здание недалеко о площадки под конгресс-холлом. Это здание взялась реставрировать обувная фабрика «Юничел» под центр современных технологий. Развернулось строительство гостиницы на улице Труда, у реки Миасс. Заброшенный десять лет назад недострой был выкуплен бизнесменом Олегом Лакницким. Сама набережная будет полностью реконструирована. Здесь появятся Wi-Fi, места массового отдыха, велосипедные дорожки, зимой катки. Кроме того, к концу 2018 года будет введена вторая очередь дорожной развязки, которая соединит улицы Российскую и Братьев Кашириных.
Саммиты Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС (группа из пяти стран — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдут в Челябинске в 2020 году. Все объекты должны быть готовы к ноябрю 2019 года.