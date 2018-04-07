Решетников назначил на высокую должность своего бывшего коллегу

16:07 07 апреля 2018 1

Решение о назначении Султанова Решетников принял на этой неделе Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Новым заместителем главы администрации губернатора Пермского края стал Назим Султанов. В пресс-службе ведомства «URA.RU» подтвердили факт назначения.

Решение о назначении губернатор Максим Решетников принял на этой неделе. Краевая администрация сегодня остается главным политическим органом власти, но при этом курирует и массу формальных вопросов, включает в себя пресс-службу правительства Прикамья, а также отвечает за взаимодействие главы региона с общественностью. Предполагается, что Назим Султанов будет курировать департаменты макроэкономики и мониторинга. С самим чиновником связаться не удалось.

О Назиме Султанове известно, что он является уроженцем Красноярского края. Ему 38 лет. Окончил Московскую гуманитарно-социальную академию, получил диплом менеджера. Ранее работал в, а администрации Эвенкийского автономного округа (этот субъект РФ существовал до 2007 года), затем трудился в Минэкономразвития РФ и экспертном управлении президента, был заместителем главы Росаккредитации. Пермский край — не чужой для Султанова регион. В 2009 году чиновник некоторое время был заместителем руководителя представительства Прикамья при правительстве РФ. С Решетниковым этот специалист может быть хорошо знаком по совместной работе в Минрегионразвития РФ в период 2008—2009 годов.

Примечательно, что администрация по-прежнему остается «обезглавленной» — больше четырех месяцев руководящий пост в статусе «и.о.» занимает Яна Дорофеева, которую в прошлом году приглашали на должность замглавы, курирующего правовой блок. Продолжают работать еще три заместителя — «политический» Леонид Политов (департамент внутренней политики он возглавил еще в 2015 году) и приглашенные в прошлом году Ришат Ибрагимов (является директором контрольного департамента) и Елена Соснина. Ранее именно Соснина курировала департаменты макроэкономики и мониторинга.