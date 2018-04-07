Шесть человек погибли в ДТП на свердловской трассе

16:44 07 апреля 2018 0

В числе погибших — сотрудник полиции (фото архивное) Фото: Pixabay

В страшном ДТП на трассе в Свердловской области днем 7 апреля погибли шесть человек. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщил руководитель пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По предварительным данным, на чистой и сухой дороге произошло лобовое столкновение автомобилей Hyundai Accent и ВАЗ-21015. Причиной могла стать неисправность иномарки, не исключено повреждение колеса. «Шесть человек скончались на месте — трое в одном автомобиле, трое в другом» — пояснил Горелых.

По его словам, один из погибших был действующим сотрудником полиции местного ОВД из конвойной службы, он и находился за рулем одной из машин. Во второй ехала семья. Все они получили травмы, не совместимые с жизнью, и скончались на месте.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, им предстоит выяснить причины произошедшего. Возбуждено уголовное дело. Горелых особо отметил, что оба водителя не были злостными нарушителями правил ПДД.