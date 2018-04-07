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Главные новости Свердловской области
16:44  07 апреля 2018 0

Шесть человек погибли в ДТП на свердловской трассе

Открытая лицензия на 04.08.2015. ДТП., дтп
В числе погибших — сотрудник полиции (фото архивное)Фото: Pixabay

В страшном ДТП на трассе в Свердловской области днем 7 апреля погибли шесть человек. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщил руководитель пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По предварительным данным, на чистой и сухой дороге произошло лобовое столкновение автомобилей Hyundai Accent и ВАЗ-21015. Причиной могла стать неисправность иномарки, не исключено повреждение колеса. «Шесть человек скончались на месте — трое в одном автомобиле, трое в другом» — пояснил Горелых.

По его словам, один из погибших был действующим сотрудником полиции местного ОВД из конвойной службы, он и находился за рулем одной из машин. Во второй ехала семья. Все они получили травмы, не совместимые с жизнью, и скончались на месте.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, им предстоит выяснить причины произошедшего. Возбуждено уголовное дело. Горелых особо отметил, что оба водителя не были злостными нарушителями правил ПДД.

Екатерина Бойбородина
© Служба новостей «URA.RU»
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