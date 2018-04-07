19:10 07 апреля 2018 0

Чтобы скрыть лысину Елизавете в детстве приходилось носить парик из маминых волос Елизавета Попова, Instagram

В американском журнале Vogue вышла статья про студентку и фотомодель из Перми Елизавету Попову. Это произошло после своеобразного каминг-аута девушки — на своей странице во «ВКонтакте» она призналась, что полностью облысела в детстве и до последнего времени носила парик.

«Извините, пожалуйста, меня все, кто подумал, что я побрилась налысо, и восхищался моей смелостью. Я вовсе не смелый человек, так как около 13 лет носила парик и боялась в этом признаться кому-либо», — так она начинает свою непростую историю.

В четыре года у нее полностью выпали все волосы. Когда народные средства не помогли, родители отправились к врачам. Вердикт гласил: здорова. Волосы могут иногда вырастать, но со временем все равно выпадут. «В восемь лет у меня выросли шикарные волосы, и я пошла в первый класс», — пишет Елизавета. Но радость была недолгой, вскоре она вновь лишилась своей шевелюры и уже навсегда.

В итоге ей пришлось ходить в парике из искусственных волос, в школе все об этом знали и одноклассники постоянно дразнили ее. В конце концов не выдержала мама Лизы. Она обстригла свои волосы и из них девочке сделали парик, благодаря которому в новой школе никто не узнал о ее проблеме. Долгие годы она скрывала свою алопецию даже от лучших друзей, но в конце концов решилась рассказать правду о себе. И внезапно стала получать комплименты и предложения о съемках. «Одна из моих знакомых, которая ничего не знает о моей болезни, сделала мне лучший комплимент в моей жизни, просто сказав: „Знаешь, ты побрилась, а такое ощущение, что так всегда и должно было быть!“ Видимо, так всегда и должно было быть», — говорит Елизавета.