Примадонна всегда находит время для того, чтобы побыть с детьми
Певица Алла Пугачева сняла на видео подготовку к Пасхе. На нем ее дети Лиза и Гарри вместе со звездной мамой красят яйца к главному православному празднику. Запись опубликована в Instagram Пугачевой.
Фанаты не остались в стороне и прокомментировали происходящее. «Счастливые деточки в такой любви. Дай Бог им всего хорошего», «Мамины и папины умнички золотые!», «А я крашу только луковой шелухой. Без химии и вкусно», «Люблю вашу семью. Лизонька и Гарик чудо как хороши», — пишут комментаторы.