Вода на территории Кыштымского и Озерского городских округов в Челябинской области безопасна для здоровья. Проведенные лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии Челябинской области исследования не выявили превышения гигиенических нормативов по полихлорированным бифенилам (ПХБ), сообщили «URA.RU» в региональном управлении Роспотребнадзора.
Исследования потребовались после того, как 5 апреля власти заявили об огромном — в 40 тысяч раз — превышении по хлору на очистных сооружениях в Кыштыме. Первыми «жертвами» стали микроорганизмы на иловых отложениях, гибель которых привлекла внимание специалистов кыштымского «Водоканала». Очищенные сточные воды из Кыштыма сбрасываются в озеро Сазоново, а оно связано через каскад озер и болот с озером Иртяш. На Иртяше — в 17 км от места сброса стоков — расположен питьевой водозабор ЗАТО Озерск.
Ситуацию взяли под контроль в обоих городах и в областном правительстве. Когда выяснилось, что экологической катастрофы удалось избежать, главным вопросом стал поиск источника загрязнения. Ранее в этом подозревали производство в ИК №10 близ Кыштыма, затем появилась неуточненная информация об аварии на каком-то объекте энергетики. «Предприятий, которые могли бы использовать ПХБ в производстве, на территории Кыштыма нет. Создана рабочая группа для поиска возможного источника появления ПХБ в канализации», — сообщили «URA.RU» в мэрии Кыштыма.