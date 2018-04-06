Челябинские власти рассказали, угрожает ли выброс хлора здоровью людей

В Челябинской области власти провели совещание в связи с информацией об экологической катастрофе из-за обнаруженного в озере Сазоново хлора. Там же озвучили результаты лабораторных исследований воды на очистных сооружениях. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.
6 апреля в областном правительстве прошло заседание межведомственной рабочей группы. С докладом выступил министр общественной безопасности региона Евгений Савченко. Он заверил, что очистные сооружения работают исправно, угрозы здоровью челябинцев нет. «После очистных сооружений вредных веществ в воде не обнаружено ни в Кыштыме, ни в Озерске. Угрозы безопасности населению нет, очистные сооружения находятся в исправном состоянии», — заверил министр. При этом он подчеркнул, что теперь важно установить источник появления вредных веществ.
Ранее специалисты муниципального унитарного предприятия (МУП) «Кыштымводоканал» обнаружили в канализационных коллекторах города Кыштым Челябинской области полихлорированные бифенилы. Норма хлора в озере Сазоново была превышена в 40 тысяч раз. Эксперты отметили, что из Сазоново вредные вещества могут попасть в озеро Иртяш — питьевой источник Озерска. Опасаясь, что на челябинский город надвигается экологическая катастрофа, в Озерске срочно собралась комиссия по чрезвычайным ситуациям.
Прошла информация, что питьевой источник челябинской запретки испортили зеки. В частности, из исправительной колонии №10 в Кыштыме могли сбрасывать стоки промпроизводства. К расследованию инцидента подключилась прокуратура.