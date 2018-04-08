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08 апреля 2018
07 апреля 2018
08:55  08 апреля 2018 0

Фадеева поразил слепой музыкант. «Он уже победитель». ВИДЕО

Максим Фадеев, фадеев максим
Продюсер обещает написать новые песниФото: Личная страница Максима Фадеева в instagram

Продюсер родом из Кургана Максим Фадеев впечатлен выступлением слепого музыканта на шоу «Песни». Он обещает взять парня в работу и вместе с ним написать новую музыку.

«Этот парень, Олег Крикун, сразу поразил меня своей внутренней силой, энергией, любовью к жизни, несмотря ни на что. Я понял, что, невзирая на то, как будет развиваться его судьба в рамках проекта — он уже победитель. Лично для меня. Могу сказать с полной уверенностью — я хочу вместе с ним делать музыку — то, что сейчас почти никто не делает. Я решил завершить для него песни — не знаю, хорошо это или плохо для проекта, но для творчества и для нас — это лучшее решение из возможных», — написал Фадеев в своем Instagram. Молодой человек исполнил песню «Нева» группы 5'Nizza.

Пользователи поддержали продюсера в его начинании. «Он крутой, не смотря на то, что лишен зрения», «Он позитивный очень, хотелось бы увидеть его еще где-нибудь», «Он молодец! Многим стоит у него поучиться!», — пишут в комментариях.

Виктор Жуков
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