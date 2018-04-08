16:56 08 апреля 2018 0

Власти обещают уложить настоящий асфальт, когда дроги просохнут Фото: скриншот видео из паблика «Подслушано в Озерске», «ВК»

Пользователи соцсетей возмущаются роликом, иллюстрирующим ямочный ремонт дорог в челябинском ЗАТО Озерск. По мнению южноуральцев, рабочие вручную укладывают в лужи асфальт.

На видео, опубликованном в группе «Подслушано в Озёрске» в «ВК», «Газель»-фургон медленно движется по разбитой дороге. Двое мужчин в спецодежде лопатами вываливают в заполненные водой ямы на дороге то ли асфальт, то ли просто дресву. Мимо осторожно, чтобы не забрызгать их грязью, проезжают по ухабам легковые автомобили.

«Кто инициатор? Зачем так исполнять? Потом весь этот шлак в лоб полетит», — возмущает автор видео. «Там и так все нормально с дорогами, мужик же померил лопатой, полностью не скрылась под водой, значит все в норме», — с иронией продолжает он свою мысль. Комментаторы возмущены не в меньшей степени: «На сайт надзорных органов выкладывайте, пущай их дрючат»; «И на это выделили 30 млн с городского бюджета!»; «Это наноасфальт, который можно укладывать в любую погоду, он полностью растворяется водой и не наносит ущерба окружающей среде»; «Плакать хочется. Мы столько раз колеса оставляли в этих ямах».

«Это не ремонт дороги как таковой и, тем более, не асфальт. Асфальтобенные заводы в Челябинской области еще даже не работают. Речь идет о временных мерах по поддержанию дорожного полотна в период распутицы в проезжем состоянии. На видео рабочие субподрядчика МУП „УАТ“ заполняют выбоины на асфальте крошкой из старого, срезанного асфальта, — пояснил „URA.RU“ начальник информационно-аналитического отдела мэрии Озерска Сергей Зюсь. — „Карточный“ ремонт (отдельных участков дорог) в городе начнется, когда установится погода и высохнет грунт. Вот тогда и будут задействованы те 30 млн рублей, о которых говорят комментаторы. Также часть дорог ожидает капитальный ремонт».

Видео: группа «Подслушано в Озерске», «ВК»