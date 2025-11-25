Власти объяснили причину выселения погорельцев из профилактория в Челябинской области
Погорельцы 25 лет жили в профилактории (архивное фото)
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Здание профилактория в поселке Дубровка Красноармейского района Челябинской области является нежилым, поэтому оттуда будут выселены четыре человека. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации района.
«Здание является нежилым, использование помещений, расположенных в нем, в качестве жилых, противоречит гражданскому, жилищному, градостроительному законодательству Российской Федерации. Сейчас достоверно известно о проживании в здании четырех человек без каких-либо законных оснований. На учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрации Дубровского сельского поселения они не состоят», — пояснили в пресс-службе администрации района.
В мэрии уточнили, что этот объект по улице Ленина, 2а является профилакторием-школой. Он числится в реестре муниципального имущества. В апреле жителей профилактория уведомляли о том, что нужно освободить помещения, однако люди не выехали.
«Учитывая, что меры по освобождению помещений на протяжении полугода не предпринимались, было принято решение об обращении в суд с заявлением о выселении граждан из нежилого здания. Сейчас исковое заявление Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Красноармейского района принято к производству Красноармейским районным судом», — подытожили в пресс-службе администрации района.
В СКР ранее сообщали, что администрация Красноармейского района потребовала выселить жителей профилактория в поселке Дубровка. По данным следователей, расследуется уголовное дело о халатности властей, которые не предоставили погорельцам другое жилье.
