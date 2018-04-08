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18:27  08 апреля 2018 0

Пермский пенсионер провалился в воду на Каме. Его вытащили и оставили на льду. ФОТО

Рыбалка по последнему льду добычлива, но крайне опаснаФото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В Пермском крае пенсионер провалился под лед во время зимней рыбалки. Очевидцы сумели вытащить мужчину из полыньи и оставили на льду, а уже спасатели с помощью веревок и носилок эвакуировали пострадавшего на берег, сообщили «URA.RU» в ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел 7 апреля в городе Чайковский. Сообщение о том, что в районе шлюза на реке Кама тонет человек, поступило пожарным. Сотрудники Чайковской городской службы спасения увидели лежащего на льду без движения пожилого человека — его изначальные спасители к тому времени уже ушли с места ЧП и остались неизвестными.

Лед был уже очень рыхлым и тонким: к 62-летнему рыбаку двум спасателям пришлось подбираться, облачившись в гидрокостюмы, чтобы не провалиться вместе с ним. Спасенный получил после «купания» в ледяной воде сильное переохлаждение, но врачи говорят, что сейчас его состояние стабильное.

Возле берега лед уже растал
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Владимир Васин
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