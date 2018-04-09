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09 апреля 2018
08 апреля 2018
Главные новости Москвы
03:24  09 апреля 2018 0

ФИДЕ потребовала немедленной отставки Илюмжинова с поста президента

FIDE Турнир претендентов по шахматам, закрытие, Ханты-Мансийск, комарова наталья, fide 2014, илюмжинов кирсан, фиде 2014
Члены совета организации указали на финансовые трудности и вред имиджу, который наносит действующий президентФото: Андрей Загумённов © URA.RU

Немедленной отставки Кирсана Илюмжинова с поста президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) потребовал президентский совет, заседание которого состоялось в Минске в минувшие выходные. Как следует из официального сообщения ФИДЕ, это связано с тем, что организация стала испытывать постоянные финансовые трудности в связи с попаданием Илюмжинова в санкционные списки.

По данным ФИДЕ, за отставку действующего президента высказались 14 членов совета и лишь один — против. В заявлении по итогам заседания, в частности, указывается: после того, как Илюмжинов, был включен в санкционные списки, банковские организации отказываются заключать с ФИДЕ договоры на обслуживание счетов.

«Они (казначеи ФИДЕ — ред.) также сообщили, что обратились в другие банки как в Швейцарии, так и за ее пределами, а также провели ряд встреч, на которых представители кредитных организаций сообщали, что готовы иметь ФИДЕ в качестве клиента, но не могут этого сделать, пока президент находился в списке санкций США», — говорится в сообщении ФИДЕ. В связи с этим Кирсану Илюмжинову предписано немедленно уйти в отставку «в интересах организации, так как его дальнейшее пребывание на данном посту не только приведет к финансовым трудностям, но и «плохо отразится на репутации ФИДЕ».

Отметим Илюмжинов занимает пост президента ФИДЕ с ноября 1995 года, после чего несколько раз переизбирался. Под американские санкции глава ФИДЕ попал в 2015 году за якобы имевшую место посредническую помощь сирийскому правительству. В 2017 году президентский совет ФИДЕ уже пытался добиться отставки Илюмжинова, однако этого не произошло.

Евгений Александров
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