Похудевшая на 46 килограммов жена Петросяна поделилась секретом стройности

07:46 09 апреля 2018 0

Операционного вмешательства или помощи специалистов не потребовалось Фото: инстаграм mir_znamenitostei

Супруга юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко раскрыла секрет своего похудения на 46 килограммов. Актриса и телеведущая рассказала, что полтора года назад осознала, что ее не устраивает собственное отражение в зеркале.

Операционного вмешательства или помощи специалистов не потребовалось: Степаненко просто переосмыслила свой рацион питания. «Поняла — надо меньше есть. Размер употребляемой порции должен умещаться в ладошке, поэтому за стол нужно садиться не реже шести раз в день, а не два-три, как мы привыкли», — призналась Степаненко в интервью изданию Starhit.ru. Она добавила: «Если проголодалась, спрашиваю себя — хочу именно кушать или все-таки пить? Опрокидываю стакан воды и жду 20 минут, что ответит организм. Если он продолжает настаивать на приеме пищи, повторяю ритуал. Коли все равно голодна, только тогда ем».

Юмористка отметила, что занятия спортом в молодости позволяют ее коже до сих пор сохранять упругость, несмотря на резкие изменения в весе. Также актриса рассказала, что любит готовить жареную картошку с селедкой и борщ с пампушками, и что в социальных сетях она не зарегистрирована.