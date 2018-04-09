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09 апреля 2018
08 апреля 2018
Главные новости Москвы
07:46  09 апреля 2018 0

Похудевшая на 46 килограммов жена Петросяна поделилась секретом стройности

Операционного вмешательства или помощи специалистов не потребовалосьФото: инстаграм mir_znamenitostei

Супруга юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко раскрыла секрет своего похудения на 46 килограммов. Актриса и телеведущая рассказала, что полтора года назад осознала, что ее не устраивает собственное отражение в зеркале.

Операционного вмешательства или помощи специалистов не потребовалось: Степаненко просто переосмыслила свой рацион питания. «Поняла — надо меньше есть. Размер употребляемой порции должен умещаться в ладошке, поэтому за стол нужно садиться не реже шести раз в день, а не два-три, как мы привыкли», — призналась Степаненко в интервью изданию Starhit.ru. Она добавила: «Если проголодалась, спрашиваю себя — хочу именно кушать или все-таки пить? Опрокидываю стакан воды и жду 20 минут, что ответит организм. Если он продолжает настаивать на приеме пищи, повторяю ритуал. Коли все равно голодна, только тогда ем».

Юмористка отметила, что занятия спортом в молодости позволяют ее коже до сих пор сохранять упругость, несмотря на резкие изменения в весе. Также актриса рассказала, что любит готовить жареную картошку с селедкой и борщ с пампушками, и что в социальных сетях она не зарегистрирована.

Павел Маркуш
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