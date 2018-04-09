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10:11  09 апреля 2018 0

Школьница на Ямале жестоко избила девочку. «Дай ей леща!»

В Лабытнангах дети разбираются по-взросломуФото: Александр Мамаев

В Лабытнангах школьницы устроили разборки при огромном скоплении свидетелей. Видео избиения было размещено в городском паблике «Лабытнанги Info» социальной сети в «ВКонтакте». Запись удалили из Сети после того, как происшествием заинтересовались правоохранители.

Нападавшую, которая пинала жертву, зрители подбадривали, требуя продолжения избиения. Пострадавшая плакала и извинялась. «Дай ей леща!» — самое цензурное пожелание продолжения экзекуции над девочкой. Несмотря на удаление видео, комментарии остались в соцсети. Со вчерашнего вечера пост собрал почти три сотни возмущенных подписей.

Как сообщили «URA.RU» в Следственном управлении СКР по ЯНАО, в следственном отделе по городу Лабытнанги начали доследственную проверку произошедшего. Известно, что 5 апреля, в четверг, после занятий в одной из средних школ при большом скоплении учеников, 14-летняя школьница избивала ровесницу. Уже установлены свидетели и участники драки. Проводятся дальнейшие следственные мероприятия.

Сергей Мороз
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