Жители города Каменск-Уральский в Свердловской области жалуются на огромные лужи по всему городу. После потепления тонны снега в городе растаяли и затопили дороги и дворы.
«Да здесь Титаник утонет»; «Позорище, хоть вплавь, хоть на лодках»; «Радуйтесь, что дома не под водой», — возмущаются местные жители в паблике «Каменск-Уральский» во «ВКонтакте». Представитель администрации Каменска-Уральского Елена Шеремет сообщила, что коммунальные службы запланировали откачку воды с затопленных улиц. Кроме того, с понедельника будет производиться ямочный ремонт поврежденных с зимы дорог.
Аналогичная ситуация сложилась в Красноуральске. Как сообщают читатели «URA.RU», из-за забитой ливневой канализации в поселке Пригородный (фактически один из микрорайонов города) затопило подвалы домов и овощные ямы в гаражах.
«Затопило подвалы жилых домов по переулку Пригородный, дом №2 и улица Пригородная, дом №11. В частных гаражах затопило ямы овощные. Ливневая канализация не готова к весеннему паводку. Еще в эту ливневую канализацию поступает питьевая вода из прорыва водовода, идущего на поселок Пригородный. Прорыв на водоводе не устранен с зимы 2017 года», — рассказали агентству возмущенные местные жители. Оперативно получить комментарий директора МУП «Муниципальная управляющая компания городского округа Красноуральск» Ирины Саидгареевой не удалось — женщина не отвечает на телефонные звонки.