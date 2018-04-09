Известный пермский художник Александр Жунёв создал новый арт-объект на набережной Перми в день празднования Пасхи. Авторский проект имеет непосредственное отношение к православному празднику: пасхальное яйцо с человеческим глазом, нанизанное на забор.
Жунёв опубликовал фото арт-объекта во всех аккаунтах социальных сетей. Подпись под фото гласит: «Яйцерезка. Сегодня и я разговелся. Христос воскресе! Огромное спасибо, кто помогал».
Новый объект собирает в основном положительные отзывы: «Не в бровь, а в глаз. Круто. Мозг и другие органы в очередь выстроились. Мощно. Отличная фантазия. Саня! Ты супер». На комментарии пользователей художник ответил, что, скорее всего, объект прослужит обществу недолго: «Да, мне кажется, не долго яйцо провисит. Я только повесил, вокруг него уже забегал администратор набережной. Так что, если кто-то хочет сфоткать получше, то успевайте!».
Александр Жунев хорошо известен в Перми и за пределами города, как автор рисунка «Гагарин. Распятие». Также, за полгода до президентских выборов в России, художник создал неоднозначную тематическую картину, которую «каждый мог трактовать по-своему».