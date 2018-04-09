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Главные новости Тюменской области
15:36  09 апреля 2018 4

Тюменские коммунисты подрались во время обсуждения итогов президентских выборов

Отчет о работе правительства ТО за 2015 год. Тюмень, карпиков максим
Максиму Карпикову не удалось услышать ответ на свой вопрос на пленуме в ТюмениФото: Николай Бастриков © URA.RU

Крупным скандалом завершился в Тюмени пленум обкома КПРФ. Разбираться в причинах инцидента теперь будет полиция. Сейчас тюменские «красные» ждут реакции Москвы на инцидент, произошедший на официальном мероприятии, рассказал «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией. Эту информацию подтвердил другой источник агентства, близкий к местному отделению КПРФ.

По словам собеседников агентства, на пленуме после доклада первого секретаря обкома Тамары Казанцевой об итогах кампании по выборам президента слово взял секретарь по идеологии Максим Карпиков. «Он задал Казанцевой вопрос по поводу денег и финансовых отчетов о потраченных за время кампании средствах, — рассказал источник. — После этого помощник Казанцевой полез на него с кулаками. Вроде отнял телефон, потом оба оказались на крыльце здания обкома, где продолжили разбираться. Карпикову в итоге разбили очки. Пленум закрыли на перерыв, а Карпиков поехал в полицию».

Другой источник «URA.RU» назвал инцидент потасовкой. «Драка — это преувеличено. Потолкались, и разбежались», — пояснил он. В пресс-службе УМВД по Тюменской области корреспонденту «URA.RU» подтвердили, что заявление от Максима Карпикова по поводу сломанных очков действительно поступило в отдел полиции № 4 в субботу, 7 апреля. «Участковыми уполномоченными проводится проверка», — сообщили в пресс-службе.

Первый секретарь обкома КПРФ Тамара Казанцева не стала комментировать корреспонденту «URA.RU» этот инцидент. Сам Максим Карпиков от комментариев также отказался.

Марина Шарапова
© Служба новостей «URA.RU»
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