Россиянам придется больше платить за «коммуналку» с 1 июля

Коммунальные платежи в России повысятся с 1 июля в среднем на 4% по стране. Это будет одно из самых маленьких повышений показателя за последние годы, заявил глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень.
За изменением тарифов внимательно следит Федеральная антимонопольная служба. «У ФАС есть региональные представительства на территории каждого субъекта», — рассказал Мень «Известиям». По его словам, общий предельный индекс совокупного платежа не должен превышать 4% по стране.
Министр также пояснил, что с федерального уровня нет вмешательства в установление цен на жилищные услуги — это рыночные отношения между жителями дома и УК или ТСЖ. Однако Минстрой разрабатывает методическое пособие по основным услугам, чтобы муниципалитеты и все участники рынка опирались на них и не было в одинаковых домах в одном и том же регионе разной стоимости жилищных услуг. С этим документом собственник сможет обратиться в руководство УК и спросить, откуда такое ценообразование, и, например, потребовать снижения стоимости, если она завышена.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что проблем в сфере ЖКХ до сих пор больше, чем принятых решений, и обвинил федеральные и региональные власти в «недоработке», писал сайт «Подмосковье сегодня». По мнению главы государства, управляющие компании надо «отрезать от денежного потока». По информации «Русской планеты», по данным социального опроса, в настоящее время сильнейшим раздражителем россиян являются счета за «коммуналку». Вместе с этим в стране стремительно растет задолженность по ЖКХ, что грозит сильным ухудшением качества оказания услуг — сети придут в негодность, передавало «Утро.ру».