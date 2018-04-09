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09 апреля 2018
Главные новости Москвы
12:52  09 апреля 2018 6

Россиянам придется больше платить за «коммуналку» с 1 июля

Михаил Мень затронул больную тему для россиянФото: Владимир Андреев © URA.RU

Коммунальные платежи в России повысятся с 1 июля в среднем на 4% по стране. Это будет одно из самых маленьких повышений показателя за последние годы, заявил глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень.

За изменением тарифов внимательно следит Федеральная антимонопольная служба. «У ФАС есть региональные представительства на территории каждого субъекта», — рассказал Мень «Известиям». По его словам, общий предельный индекс совокупного платежа не должен превышать 4% по стране.

Министр также пояснил, что с федерального уровня нет вмешательства в установление цен на жилищные услуги — это рыночные отношения между жителями дома и УК или ТСЖ. Однако Минстрой разрабатывает методическое пособие по основным услугам, чтобы муниципалитеты и все участники рынка опирались на них и не было в одинаковых домах в одном и том же регионе разной стоимости жилищных услуг. С этим документом собственник сможет обратиться в руководство УК и спросить, откуда такое ценообразование, и, например, потребовать снижения стоимости, если она завышена.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что проблем в сфере ЖКХ до сих пор больше, чем принятых решений, и обвинил федеральные и региональные власти в «недоработке», писал сайт «Подмосковье сегодня». По мнению главы государства, управляющие компании надо «отрезать от денежного потока». По информации «Русской планеты», по данным социального опроса, в настоящее время сильнейшим раздражителем россиян являются счета за «коммуналку». Вместе с этим в стране стремительно растет задолженность по ЖКХ, что грозит сильным ухудшением качества оказания услуг — сети придут в негодность, передавало «Утро.ру».

Ксения Томашова
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