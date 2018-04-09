Рубль рухнул относительно доллара и евро

В понедельник, 9 апреля, российский рубль показывает резкое падение по отношению к евро и доллару. Впервые с 3 августа 2017 года европейская валюта сумела подняться выше отметки 72 рубля.
Несмотря на рост нефтяных котировок, курс доллара на «завтра» вырос на 49 копеек — до 58,66 рубля. Курс европейской валюты увеличился на 63 копейки — до 72,01 рубля. Об этом сообщает RT по докладам Московской биржи.
По данным иностранных экспертов, курс американской валюты не может сильно вырасти. «Потенциал роста доллара, вероятно, ограничен с учетом опасений развития торговой войны, а также ограниченный диапазон колебания доходности казначейских облигаций США и конец бесконечного роста акций на американских биржах», — цитирует «Утро.ру» главного стратега Barclays в Токио Синьитиро Кадоту.
Иностранных коллег поддерживают российские специалисты и не советуют закупаться иностранными валютами. «Время стратегической покупки доллара против рубля еще не пришло», — заявил аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов. Ранее экономист Степан Демура рассказывал, что слухи о «смерти доллара» сильно преувеличены, пишет сайт «Подмосковье сегодня». Он отметил, что ничего страшного с долларом не происходит. «Просто идет к своим целям, после которых он развернется». Рубль, по мнению Демуры, в таком случае должен «ракетой» взлететь по графику в отношении к доллару.
В то же время на фоне появившихся слухов о новых санкциях Вашингтона против России из-за химической атаки в сирийском городе Думе российский фондовый рынок усилил падение. Индекс Московской биржи снизился на 9,3%, индекс РТС упал на 11,5%, передает «Финам».