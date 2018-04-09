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09 апреля 2018
Главные новости Москвы
17:01  09 апреля 2018 0

Кремль назвал новые антироссийские санкции США «вопиющими»

Пресс-конференция с участием пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков: «попрание норм всего и вся»Фото: Андрей Махонин © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новые санкции США в отношении российских бизнесменов — это вопиющее нарушение закона. И пообещал кремлевский ответ Вашингтону.

Песков назвал ситуацию с санкциями «вопиющей и с точки зрения законности, и с точки зрения попрания норм всего и вся». При этом представитель Кремля подчеркнул, что Москва тщательно анализирует ситуацию, чтобы подготовить ответ США. Песков пообещал, что российские власти при этом будут руководствоваться исключительно интересами страны. «Требуется определенное время для анализа, чтобы понять размер реального ущерба и выработать шаги по максимально возможному исправлению ситуации», — цитирует Пескова «Федеральное агентство новостей». Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что подобных действий Вашингтон не позволял себе даже в годы «холодной войны».

Напомним, США ввели новые санкции против России 6 апреля. Ограничения касаются 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. Кремль уже пообещал усиленную поддержку бизнесу, которого коснулись новые санкции США. Вслед за этим 9 апреля утром резко упали индексы РТС и Московской биржи, а также выросли курсы доллара и евро.

Россияне прогнозируют дальнейшее снижение курса рубля. При этом в обществе постепенно снижается интерес к ситуации на валютном рынке, следует из данных опроса Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ), передает FlashNord.

Наталья Михалева
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