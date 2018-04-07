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07 апреля 2018
06 апреля 2018
05:04  07 апреля 2018 0

Пушков назвал антироссийские санкции «ветрами ледяной войны»

Пресс-конференция Алексея Пушкова. Москва, пушков алексей
Современные отношения США и России самые напряженные за всю историю, уверен ПушковФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал введение Минфином США новых антироссийских санкций. По мнению сенатора, подобных действий Вашингтон не позволял себе даже в годы «холодной войны».

«Новые санкции США — это реализация „кремлевского списка“. И это — вслед за высылкой 60 дипломатов и закрытием консульства. Такого и в разгар „холодной войны“ не было. Это уже ветры ледяной войны. И в США на этом, скорее всего, не остановятся», — цитирует Пушкова телеканал RT.

Напомним, что 6 апреля Минфин США ввел новые ограничения против российских компаний, чиновников и бизнесменов. В документе значатся 17 российских госслужащих, 7 бизнесменов и 12 юрлиц. Глава «Газпрома» Алексей Миллер с радостью воспринял попадание в санкционный список: «Наконец-то включили. Значит, делаем все правильно», — отметил он.

Сергей Макеев
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