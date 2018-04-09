Власти спасут компании, попавшие под санкции США

Российское правительство окажет усиленную поддержку компаниям, которых коснулись новые санкции США. Об этом сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович.
Отечественные компании получают поддержку от властей «в постоянном режиме», отметил Дворкович. «Мы к нашим ведущим компаниям относимся очень внимательно — это и многотысячные коллективы, очень важные рабочие места для нашей страны. Но в нынешней ситуации при ухудшении их положения будем эту поддержку оказывать», — приводит слова вице-премьера телеканал 360.
Напомним, новые санкции против граждан России и ряда компаний были введены США 6 апреля. В список попали 38 физических и юридических лиц, в том числе «Рособоронэкспорт» и «Русал», отмечает «Национальная служба новостей». Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что таким образом США пытаются сдержать развитие России. Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона «прорабатывает» ответ на расширение американского санкционного списка, пишет «Федеральное агентство новостей». «Это такая стратегия, игра такая — «дави Россию», — объяснила она ранее антироссийские ограничительные меры.