Медведев поручил проработать ответные меры на санкции США

Премьер-министр России Дмитрий Медведев высказался по поводу новых американских санкций против российских бизнесменов и госслужащих. На совещании с вице-премьерами он дал поручение по поводу ответа России на ограничительные меры со стороны США.
«Конечно, оставляем за собой право на ответные действия, включая действующие торговые соглашения и процедуры», — отметил Медведев, чьи слова приводит портал RT. По его словам, министры и главы ведомств теперь должны «проработать вопрос об эффективных зеркальных мерах России», цель которых — продвинуть собственные коммерческие интересы.
Другое поручение премьер-министра коснулось вопроса поддержки российских компаний, которые оказались под санкциями. «Нужно рассмотреть вопрос о том, чтобы предоставить им поддержку. Это касается и металлургов, и энергетического сектора, и торговли продукцией оборонно-промышленного комплекса», — отметил Дмитрий Медведев.
Новые санкции США против российских бизнесменов, госслужащих и ряда предприятий были введены 6 апреля. На текущей неделе Белый дом может вновь обсудить очередные ограничительные меры против России, пишет «Национальная служба новостей». Они могут затронуть других россиян, которые числятся в «кремлевском списке», считает директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев. «Они могут просто продолжать объявлять санкции в рамках того подхода и списка, который ими был разработан», — полагает Рогулев.