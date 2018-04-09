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09 апреля 2018
Главные новости Москвы
17:06  09 апреля 2018 0

Медведев поручил проработать ответные меры на санкции США

Российский инвестиционный форум 2017. День первый. Сочи, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев дал поручения по поводу ответа на новые американские санкцииФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев высказался по поводу новых американских санкций против российских бизнесменов и госслужащих. На совещании с вице-премьерами он дал поручение по поводу ответа России на ограничительные меры со стороны США.

«Конечно, оставляем за собой право на ответные действия, включая действующие торговые соглашения и процедуры», — отметил Медведев, чьи слова приводит портал RT. По его словам, министры и главы ведомств теперь должны «проработать вопрос об эффективных зеркальных мерах России», цель которых — продвинуть собственные коммерческие интересы.

Другое поручение премьер-министра коснулось вопроса поддержки российских компаний, которые оказались под санкциями. «Нужно рассмотреть вопрос о том, чтобы предоставить им поддержку. Это касается и металлургов, и энергетического сектора, и торговли продукцией оборонно-промышленного комплекса», — отметил Дмитрий Медведев.

Новые санкции США против российских бизнесменов, госслужащих и ряда предприятий были введены 6 апреля. На текущей неделе Белый дом может вновь обсудить очередные ограничительные меры против России, пишет «Национальная служба новостей». Они могут затронуть других россиян, которые числятся в «кремлевском списке», считает директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев. «Они могут просто продолжать объявлять санкции в рамках того подхода и списка, который ими был разработан», — полагает Рогулев.

Дарья Корчак
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