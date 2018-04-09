18:34 09 апреля 2018 0

Такая регистратура есть только в больнице в Урае Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Городская больница Урая стала пилотной площадкой проекта «Бережливая поликлиника» — здесь нет привычных регистратур, а бумажные карты пациентов в ближайшее время окончательно исчезнут. То, что бросается в глаза каждому посетителю, — это отсутствие стандартных регистратур. Перегородку между медиками и больными снесли — теперь в холле поликлиники стоят обычные столы. «Как в Сбербанке», — говорят пациенты, а руководство больницы вспоминает, как в первый день были шокированы посетители.

Пациентам больше не приходится наклонятся к окошку, чтобы услышать регистратора — окошек просто нет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Мы перешли на эту систему за один день. Пациенты пришли в понедельник и увидели, что теперь все по-другому. Конечно, понравилось сначала не всем. Ни в очереди не постоять, ни поскандалить. Многие не понимали, что происходит, потому что регистратура — это только самое видимое изменение, а мы поменяли даже схему движения людей. Поэтому у нас работают психологи, некоторых буквально за ручку водят и все объясняют», — комментирует и. о. главврача Урайской городской клинической больницы Константин Бессонов.

До внедрения проекта «Бережливая поликлиника» пациенты могли до двух часов прождать в регистратуре своей очереди. Сейчас, даже в пик эпидемии гриппа и ОРВИ, — не больше получаса. «Увеличили количество потоков пациентов — было четыре окна, сейчас работает шесть регистраторов. У регистраторов убрали телефоны, они теперь не отвлекаются на звонки и непосредственно работают с людьми. На звонки отвечают в специальном колл-центре. А еще ввели маршрутизацию пациентов — для каждого структурного подразделения выбран свой цвет. Он используется и в электронном виде, и на бумажных носителях — стендах. Пациенту проще передвигаться по поликлинике, он ориентируется на цвет. Например, кабинет неотложной помощи выделен красным — к нему ведут красные стрелки и так далее», — отметил Бессонов.

Очередей в больнице нет даже во время эпидемий Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Идея с цветовой индикацией принадлежит непосредственно сотрудникам медучреждения. В больнице есть специальная рабочая группа, члены которой предлагают новые инициативы. Благодаря этому проект «Бережливая поликлиника» находится в постоянной трансформации.

В рамках проекта «Бережливая поликлиника» в урайской больнице внедрены еще две программы — диспансеризация для взрослых и детей за два дня. Руководство медучреждения планирует ввести электронную очередь в регистратуре и окончательно перевести карты пациентов в цифровой формат.