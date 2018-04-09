{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,57
Динамика за 2 недели
Евро 71,88
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 апреля 2018
08 апреля 2018
07 апреля 2018
06 апреля 2018
Главные новости Пермского края
21:20  09 апреля 2018 0

Ажиотаж вокруг Курентзиса обвалил сайт Пермского театра

Теодор Курентзис представляет нового директора оперного театра. Пермь, курентзис теодор
Фанатам современного театра хватило нескольких часов, чтобы разобрать билетыФото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Перми распродали все поступившие в продажу билеты на мероприятия Дягилевского фестиваля с участием Теодора Курентзиса. Речь идет о двух показах оперы «Жанна на костре» и концерте Piano-gala.

Организаторы фестиваля рассчитывали на продажу билетов через интернет, однако сайт Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского вскоре оказался недоступен и люди выстроились в очередь в оффлайновые кассы театра. На мероприятия фестиваля в продажу поступило девять тысяч билетов. Цены варьировались от 200 рублей до 11 тысяч.

Сейчас в кассах остались билеты на мероприятия без участия Теодора Курентзиса. Но посмотреть творчество дирижера у пермяков и гостей города еще есть шанс, так как билеты на «Лунного Пьеро» и закрытие фестиваля еще не продавались, сообщили «URA.RU» в пресс-службе театра.

Дягилевский фестиваль проводится в Перми с 2003 года. Он включает в себя показ мировых театральных премьер оперы и балета, а также современные танцы, художественные выставки, концерты симфонической, камерной, органной, джазовой музыки, фильмы и фотовыставки. Назван фестиваль в честь организатора «Русских сезонов в Париже», известного театрального и художественного деятеля Сергея Дягилева. Фестиваль 2018 года пройдет в середине июня, он будет длиться 11 дней.

Максим Ишматов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров