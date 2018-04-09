Ажиотаж вокруг Курентзиса обвалил сайт Пермского театра

21:20 09 апреля 2018 0

Фанатам современного театра хватило нескольких часов, чтобы разобрать билеты Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Перми распродали все поступившие в продажу билеты на мероприятия Дягилевского фестиваля с участием Теодора Курентзиса. Речь идет о двух показах оперы «Жанна на костре» и концерте Piano-gala.

Организаторы фестиваля рассчитывали на продажу билетов через интернет, однако сайт Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского вскоре оказался недоступен и люди выстроились в очередь в оффлайновые кассы театра. На мероприятия фестиваля в продажу поступило девять тысяч билетов. Цены варьировались от 200 рублей до 11 тысяч.

Сейчас в кассах остались билеты на мероприятия без участия Теодора Курентзиса. Но посмотреть творчество дирижера у пермяков и гостей города еще есть шанс, так как билеты на «Лунного Пьеро» и закрытие фестиваля еще не продавались, сообщили «URA.RU» в пресс-службе театра.

Дягилевский фестиваль проводится в Перми с 2003 года. Он включает в себя показ мировых театральных премьер оперы и балета, а также современные танцы, художественные выставки, концерты симфонической, камерной, органной, джазовой музыки, фильмы и фотовыставки. Назван фестиваль в честь организатора «Русских сезонов в Париже», известного театрального и художественного деятеля Сергея Дягилева. Фестиваль 2018 года пройдет в середине июня, он будет длиться 11 дней.