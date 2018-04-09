23:09 09 апреля 2018 0

RCC привозит на ринг титулованную звезду — Александра Емельяненко (слева) Фото: Flickr.com/legendashow

5 мая Екатеринбург ждет большой вечер смешанных единоборств, главным героем турнира станет 36-летний Александр Емельяненко. Организатором боя выступит RCC boxing promotions главы «Русской медной компании» Игоря Алтушкина. Официально о поединке Емельяненко будет объявлено в среду, 11 апреля.

На счету российского тяжеловеса 33 поединка, из которых 26 завершились победой Емельяненко. Последний бой он выиграл в марте 2018 года в Тольятти, где нокаутировал польского бойца Шимона Байора.

Емельяненко известен как своими боями, так и скандальными высказываниями в адрес других бойцов и своего старшего брата Федора Емельяненко по прозвищу «Последний император». Он же стал примером изменений образа жизни: в мае 2015 года его осудили за изнасилование домработницы, в октябре 2016 года условно-досрочно он был освобожден. И с тех пор сильно изменился. В 2017 году боец подписал контракт с чеченским клубом «Ахмат», где набрал и отличную форму, и содержание (придерживался исключительно здорового образа жизни). Сейчас Александр Емельяненко свободный боец.

Традицию майских боев в Екатеринбурге RCC boxing promotions создала в 2016 году. Тогда публика увидела бой екатеринбургского бойца Ивана Штыркова и русского американца Джефа Монсона. В прошлом году состоялся поединок того же Штыркова с Филиппом де Фрайсом.

Бои между Первомаем и Днем Победы становятся фишкой Екатеринбурга, давая местным жителям повод остаться в городе (раньше между майскими праздниками было скучно, как в деревне), а также привлекая туристов.

Обязательный участник майских турниров RCC Иван Штырков также должен выступить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На майском бойцовском шоу в Екатеринбурге должен будет выступить также екатеринбургский боец ММА Иван Штырков, имя его соперника станет известно в среду, 11 апреля. Всего в файткарде турнира будет 10 боев. Организаторы учли замечания после предыдущего турнира по смешанным единоборствам Russian Cagefighting Championship, который состоялся в конце февраля 2018 года. Тогда было 15 поединков, главный бой с участием Сергея Харитонова и Джои Белтрана начался только в час ночи.

Ожидается, что накануне большого турнира по ММА в Екатеринбурге, 4 мая, откроется Академия единоборств РМК. В торжественной церемонии открытия, возможно, примет участие и Александр Емельяненко. А в сентябре, по данным «URA.RU», Емельяненко-младший приедет в Челябинск. Там компания Игоря Алтушкина уже не первый год в День города проводит бои, реагируя на ревность местных жителей: в регионе также есть предприятия бизнесмена, и южноуральцы не скрывали, что хотели бы шоу, аналогичные екатеринбургским, и в своей столице.