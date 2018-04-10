05:59 10 апреля 2018 0

В Белом доме посоветовали американцам отказаться от поездки на ЧМ-2018 в Россию Фото: depositphotos.com © URA.RU

Американские болельщики являются самой многочисленной группой иностранных фанатов на ЧМ-2018. Об этом сообщают в посольстве РФ, комментируя информацию о том, что жителей США призвали воздержаться от поездки в Россию.

«Кто-то в Вашингтоне очень испугался, увидев статистику покупки билетов на ЧМ-2018 в России. По данным ФИФА, на начало апреля американские болельщики купили 16 462 билета. Они станут самой многочисленной группой иностранных фанатов. Это не может нас не радовать», — цитирует РИА «Новости» сообщение российского посольства, которое также добавило, что такой ажиотаж говорит о желании американцев увидеть, как обстоят дела в России на самом деле.

Такое положение дел, по мнению дипломатов, грозит тем, что гражданам США и Англии понравится страна и ее жители, после чего «значительная часть населения на Западе перестанет верить ежедневной антироссийской пропаганде».

Ранее высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что американским болельщикам стоит дважды подумать перед тем, как ехать на чемпионат мира по футболу в Россию, писало RT. По его мнению, фанатам нужно воздержаться от поездки, так как дипломатический кризис между РФ и Западом представляет угрозу для служб консульств. Помимо этого, он отметил, что любое значимое спортивное мероприятие является мишенью для террористов.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.