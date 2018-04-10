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10 апреля 2018
09 апреля 2018
08:40  10 апреля 2018 2

Apple выпустила ярко-красные iPhone 8. ФОТО, ВИДЕО

В Россию красные «айфоны» поступят не ранее маяФото: скриншот из проморолика

Корпорация Apple представила iPhone 8 и iPhone 8 Plus в красном цвете корпуса. Новая версия дизайна создана в рамках благотворительной кампании (RED). Часть средств от продаж устройств будет направлена в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом.

Новый дизайн выполнен в ярко-красном алюминиевом корпусе с черной стеклянной поверхностью на передней панели смартфона. В новом цвете корпуса доступны лишь iPhone 8 и 8 Plus в версиях на 64 и 256 гигабайт. Продажи смартфона начнутся в пятницу, 13 апреля, по цене от 700 долларов, передает агентство Nation News.

Приобрести новинку можно будет в магазинах США, Канады, Австралии, материкового Китая и Гонконга, Франции, Германии, Японии, Новой Зеландии, Сингапура и Великобритании, передает «Русская планета». В Россию красные «айфоны» поступят не ранее мая. Их цена будет такой же, как и обычной версии смартфона — 57 тысяч рублей.

Модель iPhone X также принимает участие в благотворительной акции. Специально для нее создали кожаный ярко-красный кожаный чехол, который можно будет приобрести за 99 долларов.

В марте 2017 года Apple выпустила красную версию iPhone 7. В дизайне этой модели стеклянная поверхность передней панели была выполнена в белом цвете.

Павел Маркуш
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