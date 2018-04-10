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10 апреля 2018
11:24  10 апреля 2018 0

В Волгоградской области паводок смыл покойников с кладбища

Наводнение в Ишиме 2017 года. Тюменская область, ишим, наводнение, одок, паводок
Люди не могут навестить своих умерших родственников, потому что кладбище размытоФото: Николай Бастриков © URA.RU

В Волгоградской области в связи с сильным паводком объявлен режим чрезвычайной ситуации. Подтопленными оказались 30 поселений, в двух из них размыло кладбища, что очень напугало жителей.

В городах Котово и Камышино с кладбищ вымыты паводком останки покойных. В Котово размыло могильник с биологическими отходами: местные жители были испуганы, увидев человеческую ногу рядом с могилами своих родственников. В Камышине талые воды обнажили гробы, сообщает «Экспресс-газета». Многие люди не могут навестить своих умерших родственников, потому что кладбище размыто.

Пострадавшие от природной стихии 94 семьи получили материальную помощь. Максимальная выплата составляет 50 тысяч рублей. Специально созданная комиссия оценивает ущерб, нанесенный жителям Волгоградской области.

По данным регионального ГУ МЧС, всего подтоплено 30 населенных пунктов и 241 дом, в которых проживает 680 человек. Для них развернуто 10 пунктов временного размещения, рассчитанных на 1009 человек. В ликвидации последствий паводка занято 849 спасателей и 228 единиц техники.

Павел Маркуш
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