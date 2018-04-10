После таяния снега улицы Тюмени превратились в настоящую Венецию с полноводными реками. Огромные лужи размером с перекресток стали большой проблемой для водителей и пешеходов.
Судя по снимкам, которые публикуют в соцсетях, вода преграждает тюменцам путь к школам, магазинам, жилым многоэтажным домам. Также лужи доставляют трудность водителям, которым приходится угадывать ямы под водой.
Одни пользователи Сети пытаются не унывать и шутят по поводу затопления улиц. «И как тут ездить?», «На лодке», «Тюмеция, Венень», «Продам болотники, не дорого», «Интеллектуальная игра «Где яма», «В каждом дворе такая Венеция», — прокомментировали многочисленные посты о затоплении Тюмени подписчики пабликов. Другие жалуются на ежегодные неудобства из-за высокой воды и на властей, которые не могут настроить ливневые канализации. «Ни ливневки, ни откачиваний — само впитывается!», «Дороги хрен с ними, у меня такое в огороде весной и под домом до середины июля. В огороде рис сажай, а под полом карасей разводи. У администрации денег нет, чтоб продлить ливневку», — высказались местные жители.
Ранее «URA.RU» сообщало о затоплении улиц Каменска-Уральского в Свердловской области. В соцсетях жители также возмущались неудобствами, которые доставляет талая вода. В поселке Серебряные пруды Московской области затопило трансформаторную подстанцию, передавал сайт «Подмосковье сегодня». Жители населенного пункта испугались, что «людей может поджарить».