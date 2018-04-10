В суде сорвался допрос потерпевших в бойне в Цыганском поселке

11:31 10 апреля 2018 0

Александр Дутов сегодня не ответил на вопросы судьи Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

В Свердловском областном суде продолжается процесс по делу о бойне в цыганском поселке в Екатеринбурге. Сегодня в суде должен был состояться допрос Александра Дутова, который проходит по делу как потерпевший, однако его перенесли на 16 апреля. Причина — неявка адвоката одного из подсудимых, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Потерпевшими по делу проходят кроме Александра так же его дядя Александр Дутов и отец Алексей Дутов, а также хозяин дома, возле которого произошла бойня — казак Олег Шишов. Дутов-старший и Шишов будут допрошены в последующие дни. Ранее «URA.RU» рассказывало о том, что 3 сентября 2016 года к дому казака-спецназовца Шишова приехали как минимум 25 человек цыгане и силовая поддержка в виде спортсменов-единоборцев из клуба «Храбр». Конфликту предшествовала ссора между ним и зятем его друга, Александра Дутова, и «цыганом Димой» Пестриковым. Приехавшие были вооружены ножами, пневматическим и травматическим пистолетами, металлическими трубами, битой. Им навстречу из ворот дома вышли хозяин, Алексей Дутов, и два Александра (сын и брат Дутова). Завязалась драка, затем началась стрельба, в результате которой погибли 27-летний боец-рукопашник Кирилл Штриплинг и 18-летний Илья Ташимов. Тело еще одного погибшего без документов было подброшено к дверям больницы. Всего при стрельбе получили ранения более 10 человек. Один из них — Ходаков — умер в СИЗО в апреле 2017 года. Действия Шишова и его товарищей были признаны законной самообороной.

Суд продолжается, но зачинщики случившегося уже осуждены по другим статьям. Дмитрий Пестриков получил год колонии общего режима за мошенничество, а его двоюродный брат Руслан Оглы — пять лет и четыре месяца по статье «склонение и вовлечение в участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и применением оружия», «участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и применением оружия». Руслан Оглы так легко отделался из-за того, что пошел на сотрудничество со следствием, рассказал все подробности и назвал еще одного участника нападения, о котором следствие не знало.